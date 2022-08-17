الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين؟

منذ 37 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع إرتفاع الحرارة تدريجيًا خاصة بقاعًا فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا ساحلًا لكن مع رطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر…

وفي التفاصيل:

الأربعاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣٣ درجة، بقاعًا بين ١٦ و٣٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٩ درجة
٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب
٣- الرياح: غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الخميس: الطقس قليل السحب، الحرارة ترتفع بقاعًا وتتراوح بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلًا، بين ٢٠ و٣٩ بقاعًا وبين ٢١ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الجمعة: الطقس قليل السحب، الحرارة ترتفع بقاعًا وتتراوح بين ٢٤ و٣٣ درجة ساحلًا، بين ٢٠ و٣٩ بقاعًا وبين ٢١ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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