كيف سيكون الطقس ليلة عيد الميلاد؟

تؤثر على لبنان كتل هوائية رطبة وباردة، تترافق مع طقس بارد وممطر أحياناً، وتساقط للثلوج على الجبال، ويبقى الطقس على حاله لغاية ظهر يوم الجمعة.

ويعود الاستقرار يوم السبت ويستمر ولغاية مطلع نهاية العام.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٥ درجة بقاعا بين صفر و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و ٧ درجة

– الجو: غائم مع امطار متقطعة خفيفة احياناً الثلوج على ١٤٠٠ متر

– الرياح: جنوبية غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

– الرؤية تسوء احياناً

– البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس بارد مع امطار متقطعة خفيفة احياناً وثلوج خفيفة على ١٣٠٠م ~ ١٤٠٠م يستقر الطقس كليا بعد الظهر ويتحول صفي ليلاً مع تشكل الجليد على ١٢٠٠ متر فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٢ و٧ درجات وبقاعا بين صفر و٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

السبت: طقس مستقر بارد ومشمس بارد فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و٩ درجات وبقاعا بين -٢ و١١ درجات فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س يتشكل الجليد صباحا على ١١٠٠متر.