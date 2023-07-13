كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

تستمر موجة حر متوسطة الفعالية بالتأثير على لبنان الأسبوع الحالي ومصدرها الخليج العربي نتيجة تعاظم نشاط المنخفض الهندي وانخفاض قيم الضغط فيه والذي يستقطب الرياح الحارة نحو منطقتنا وبالتالي سترتفع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها وتقترب من عتبة الأربعين درجة بقاعاً (أوسط وشمالي).

يشار الى أن الشائعات عن أن هذه الموجة غير مسبوقة عارية عن الصحة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٦ درجة ساحلا، وبين ١٧ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ٢٢ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر.

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٣٠ و٦٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس مشمس ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٥ درجة ساحلا، وبين ١٨ و٣٩ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

السبت: الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٥ درجة ساحلا، وبين ١٨ و٣٨ درجة بقاعاً وبين ٢١ و٣٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.