كيف سيكون طقس الأيام القادمة ؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار معتاد انما رطب جداً، فيما تتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال رذاذ محلي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:

– الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر.

-الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب.

– الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥٪.

– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا.

– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa.

– الانقشاع: جيد

– حال البحر: متوسط الموج ٨٠سم (يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩.

الجمعة:

– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

السبت:

– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س