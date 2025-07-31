الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون طقس الأيام القادمة ؟

منذ 12 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار معتاد انما رطب جداً، فيما تتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال رذاذ محلي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
– الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب.
– الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥٪.
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا.
– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa.
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: متوسط الموج ٨٠سم (يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩.

الجمعة:
– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

السبت:
– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الحكومة نواف سلام
    سلام: لا تراجع للوراء بموضوع حصرية السلاح وطرحه في جلسة الحكومة ليس استفزازاً لأحد
    مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية
    تنشط بين جونية وطريق المطار.. “الأمن” يوقف شبكة مخدّرات!
    الجبهة الجنوبية
    ضغوطات عدة على لبنان.. هل من حرب شاملة؟

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل يُقنِع برّي "الحزب"؟