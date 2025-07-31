كيف سيكون طقس الأيام القادمة ؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي حار معتاد انما رطب جداً، فيما تتمحور الحرارة حول معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال رذاذ محلي.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الخميس:
– الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو: حار ومشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب.
– الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥٪.
– الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا.
– الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa.
– الانقشاع: جيد
– حال البحر: متوسط الموج ٨٠سم (يرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٢٩.
الجمعة:
– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
السبت:
– مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س