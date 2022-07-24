كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتبقى ضمن معدلات شهر تموز ومن المتوقع ان تسجل ارتفاعاً محدوداً منتصف الاسبوع الحالي.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و٢٧ درجة.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

– الاثنين: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

– الثلاثاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.