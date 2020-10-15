كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل: من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة يتحول تدريجيا مساء الى غائم مع تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على المرتفعات مع بقاء ظهور الضباب.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 32 درجة، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس:18,08