كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية اللعامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الاربعاء مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا.

– معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وخطر تكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من 1700 متر .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية و دون تعديل في المناطق الساحلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا وتصبح الاجواء ليلا مهيأة لهطول أمطار محلية.

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ،و دون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات و رياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60%.

– حال البحر: منخفض الموج.

حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 770 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,28

– ساعة غروب الشمس: 18,57