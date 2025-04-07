كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصاً على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب الـ80 كم/س، ونحذر من تطاير لوحات الإعلانات على الطرقات، كما يرافقها بعض التقلبات خصوصاً في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة وموحلة.

وجاء في النشرة الآتي:

–الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح ناشطة تشتد أحيانا وتحمل معها طبقات من الغبار مع ارتفاع بدرجات الحرارة تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء خصوصا على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية خصوصاً في الداخل. أما الأربعاء فيتمركز المنخفض الجوي فوق البحر الاسود ويدفع بكتل هوائية باردة الى منطقتنا، مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، فتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار موحلة ابتداء من يوم الخميس.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23 وزحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل بينما تنخفض في المناطق الساحلية وترتفع نسبة الرطوبة، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح المحملة بالغبار فتشتد أحيانا لتقارب الـ80 كم/س، ونحذر من تطاير لوحات الاعلانات على الطرق، كما يرافقها بعض التقلبات خصوصاً في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة وموحلة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، تبقى الرياح المغبرة ناشطة لتصل لحدود 70 كلم/س خصوصاً شمال البلاد مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية مع احتمال أمطار خفيفة ومحلية، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.