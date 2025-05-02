كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب تركيا، ويستمر تأثيره حتى يوم الإثنين المقبل حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وهطول أمطار محلية خصوصا في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة محلية في الفترة المسائية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال امطار محلية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة محلية في المناطق الداخلية والجنوبية، على أن يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,49

ساعة غروب الشمس: 19,22.