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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

5 - مايو - 2021
توقعات بارتفاع درجات الحرارة

توقعات بارتفاع درجات الحرارة

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يسيطر طقس ربيعي دافئ جدا على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتنخفض في اليومين المقبلين قبل ان يعود الطقس حاراً بين يومي السبت والاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و٢٨ درجة بقاعا بين ١٤ و٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و٢٦ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية – غبار خفيف في الجوّ
٣- الرياح غربية ضعيفة معتدلة أحياناً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض محدود بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة فيما يتخلل الاجواء بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً.

الجمعة: طقس ربيعي دافئ مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ٢٠ و٢٦ درجة فيما يتخلل الاجواء بعض السحب العالية والرياح جنوبية غربية ضعيفة معتدلة أحياناً.

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