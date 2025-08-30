كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل والجبال تنشط الرياح أحياناً في المناطق الداخلية كما يتشكّل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل كما تنشط الرياح خصوصاً في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً حيث يرتفع معها موج البحر مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الانقشاع: جيّد إجمالاً على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٧٥ في المئة.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٠

ساعة غروب الشمس: ١٩:٠٧.