الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

منذ ساعتين
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثر طقس صيفي ورطب معتاد لمثل هذه الفترة من العام على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلًا لتعود وتنخفض قليلًا جبلًا وبقاعًا منتصف الاسبوع والرطوبة تبقى عالية مع تشكل سحب خفيفة اجمالًا وضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
– الجو: مشمس الى غائم جزئيًا
– الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪
– الرياح جنوبية غربية تنشط قليلًا شمالًا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ١٠ و٥٠ كم/س

– الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
– الانقشاع: جيد يسوء جبلًا
– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ٨٠ سم (يرتفع شمالًا) وحرارة سطح المياه ٣٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا ويتشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

الاربعاء: صيفي معتاد مشمس الى غائم جزئيًا ويتشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
    السفير المصري: حصر السلاح بيد الدولة أمر لبناني داخلي
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون اطلع من سلام على نتائج زيارته لمصر
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    خطة الجيش على طاولة الحكومة… وبري يفتح باب الحوار لتفادي الانفجار!

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية