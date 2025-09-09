كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبها، ومن المحتمل تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات وبشكل متفرق خلال الفترة المسائية.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيلول.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة ، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، تتراوح سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,16

-ساعة غروب الشمس: 18,54