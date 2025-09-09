الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

منذ ساعة واحدة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتدل  يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.  تنشط الرياح أحيانا  شمال البلاد  وجنوبها، ومن المحتمل تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات وبشكل متفرق خلال الفترة المسائية.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيلول.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة ، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، تتراوح سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.

-الضغط الجوي:  759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:   6,16

-ساعة غروب الشمس:  18,54

    المزيد من أخبار لبنان

    دواء- تعبيرية
    من تركيا إلى لبنان… أدوية مزوّرة ومستحضرات تجميل فاسدة
    وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان
    بيرقداريان أطلعت الرئيس عون على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون التقى الوزير شحادة وشؤون التكنولوجيا على الطاولة

    الأكثر قراءة

    الانتفاخ - تعبيرية
    6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
    علم لبنان ودول خليجية
    نظرة خليجية إيجابية للبنان.. سلاح حزب الله انتهى وقته
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    برّي: لا نمانع مناقشة سلاح “الحزب” ولكن بشرط!