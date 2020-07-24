كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وعلى الجبال المتوسطة حيث يستمر تكون الضباب. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل حتى يوم الاثنين حيث يتحول الى حار بحيث تتجاوز درجات الحرارة ال 40 درجة في الداخل.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في الظل.

* تحذر مصلحة الارصاد الجوية من اندلاع الحرائق فى الاماكن الحرجية و خطر التجفاف للكبار في السن والاطفال.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح احيانا.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وعلى الجبال المتوسطة حيث يستمر تكون الضباب.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب محلي على المرتفعات، ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى الجبال كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كم/س

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 28 °م.

الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,44 ساعة غروب الشمس: 19,44.