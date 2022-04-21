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كيف سيكون طقس الـweekend؟

21 - أبريل - 2022
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلاً، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.

وتعود الحرارة للارتفاع يومي الجمعة والسبت لتصبح حارة وفوق معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و ١٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٧ درجات
– الجو : قليل السحب
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية ترتفع وتسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜
– الضغط الجوي ويسجل ساحلا ١٠١٥ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس دافئ نهاراً مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٥ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقي الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

السبت: طقس حار قليلاً وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٩ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.

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