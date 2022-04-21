كيف سيكون طقس الـweekend؟

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلاً، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.

وتعود الحرارة للارتفاع يومي الجمعة والسبت لتصبح حارة وفوق معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٤ و ١٩ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٧ درجات

– الجو : قليل السحب

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ترتفع وتسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪؜

– الضغط الجوي ويسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس دافئ نهاراً مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٥ و ٢٦ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقي الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

السبت: طقس حار قليلاً وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع و تتراوح بين ١٩ و ٢٩ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا خاصة في الداخل وعلى الجبال.