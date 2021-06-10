كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

يؤثر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا لتعود وترتفع قليلاً السبت والاحد.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٤ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح غربية تنشط احياناً

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٦ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ١٥ – ٣٠كم/س.

السبت: طقس ربيعي اعتيادي مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا٢٠-٣٠كم/س.