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كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

3 - يونيو - 2021
طقس ربيعي

طقس ربيعي

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يؤثر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على الجبال من حين لآخر فيما تستمر الاجواء باردة قليلا جبلا خلال فترات الليلة والصباح.

في التفاصيل:

الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٤ و ٢٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين 10 و ٢٤ درجة
٢- الجو : مشمس الى غائم حزئياً مع تشكل ضباب على الجبال في فترات بعد الظهر
٣- الرياح غربية ضعيفة عموماً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س

السبت : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة والاجواء قليلة السحب ويتشكل ضباب على جبال السلسلة الغربية فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٥كم/س.

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