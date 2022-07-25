كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلات شهر تموز ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعا محدودا بعد منتصف الاسبوع الحالي.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣١ درجة، بقاعا بين ١٧ و٣٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و٢٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الأربعاء: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ٢٥ و٣١ درجة ساحلا، ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.