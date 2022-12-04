كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية صباح الثلاثاء مع استقرار بدرجات الحرارة ليتحول بعدها الى متقلب مع احتمال امطار محلية وانخفاض الحرارة يومي الثلاثاء بعد الظهر والاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و١٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و١٨.

٢- الجو: غائم جزئياً

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر ومشمس الى غائم جزئياً الحرارة تتراوح بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

الثلاثاء: يتحول الى متقلب غائم جزئياً مع تساقط امطار رعدية متفرقة وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ من والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.