كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

تنحسر الكتل الحارة اليوم وبشكل تدريجي عن لبنان ليعود الطقس الى نمطه المعتاد في الايام المقبلة.

وستسجّل درجات الحرارة انخفاضا، خصوصا في المناطق الجبلية وبقاعاً، ليكون الانخفاض محدودا في المناطق الساحلية مع بقاء الرطوبة مرتفعة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣١ درجة بقاعا بين ٢٠ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٦ درجة

– الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب

– الرياح : غربية ضعيفة وتنشط وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١١ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلا ٢٠ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الثلاثاء: طقس قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط مطر خفيف او رذاذ محلي الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٩ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وتنشط احيانا سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.