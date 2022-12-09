كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يؤثر استقرار جوي على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار ‏منتصف الأسبوع القادم‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الجمعة‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧‏‎ ‎

‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب

‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة‎ ‎

‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

السبت: مستقر فيما الجو غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س