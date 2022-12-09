الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثر استقرار جوي على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار ‏منتصف الأسبوع القادم‎…‎

وفي التفاصيل‎: ‎

الجمعة‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧‏‎ ‎
‏٢‏‎- ‎الجو: قليل السحب
‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة‎ ‎
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

السبت: مستقر فيما الجو غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الطاقة
    ‏وزارة الطاقة: فتح باب الترشّح لاختيار أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع ‏الكهرباء
    مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
    بعد البلبلة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي.. إسرائيل تلوح بضربة عسكرية!
    وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    سلام: لا أسمح أن أكون كرقم على طاولة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمير جعجع
    جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!
    احتجاجات إيران تتواصل
    إنتفاضة إيران
    مع تصاعد الاحتجاجات.. مسؤولو النظام الإيراني وعائلاتهم يبحثون عن مأوى في هذه الدولة!