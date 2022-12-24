كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يؤثر على لبنان طقس متقلب، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي معتاد على لبنان يومي الاحد بعد الظهر والاثنين، ليترافق مع تساقط أمطار رعدية وثلوج على الجبال، مع انخفاض بدرجات الحرارة، ليعود وينكفئ الطقس صباح الثلاثاء.

وستلامس الثلوج الـ ١٢٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٢ و ١٥ ، وعلى ال ١٠٠٠ متر بين ٦ و ١٣

– الجو : غائم جزئياً مع احتمال ٤٠٪؜ تساقط أمطار محلية

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

– الرؤية متوسطة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأحد: يتحول الطقس بشكل تدريجي الى غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احياناً فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٥ و ٥٠كم/س,

الاثنين: طقس مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احياناً فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وتتدنى بشكل تدريجي لتطال ١٢٠٠متر ليل الاثنين الثلاثاء والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٥ و ٥٠كم/س.