كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يسيطر على لبنان طقس صيفي اعتيادي حار اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة، ثمّ تتمركز كتل هوائية رطبة فوق البحر الاسود وتركيا يوم غد السبت، وتؤدي الى اجواء غير مستقرة مع احتمال امطار رعدية نهاراً ورياح نشطة وتنحسر عصرا، ليعود الطقس الى استقراره يوم الأحد والاثنين.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٨ درجات.

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

السبت : طقس غير مستقر نسبياً وغائم اجمالا مع احتمال امطار رعدية خلال النهار خاصة شمالا، وفي الوسط على ان تنحسر الامطار عصرا، والحرارة تنخفض وتتراوح بين ٢٢ و ٢٨ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

الاحد: طقس مستقر ومشمس اجمالاً مع تشكل سحب خفيفة وضباب محلي على الجبال القريبة من السواحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س