السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 3 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتبقى ضمن معدلات شهر تموز، كما من المتوقع أن ترتفع منتصف الأسبوع المقبل.

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ساحلًا بين ٢٥ و٣١، بقاعًا بين ١٧ و٣٥ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٩ و٢٧ درجة
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض إلى متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الأحد:

الطقس قليل السحب مع إستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و٣١ ساحلًا، بين ١٨ و٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

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