السبت 4 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 29 أكتوبر 2022 |
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كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

منذ 36 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر استقرار جوي على لبنان ويستمر لغاية مساء يوم غد الاحد مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان يتحول الطقس الى متقلب مع ‏احتمال امطار ليل الاحد ولغاية الاربعاء من الاسبوع المقبل.‏

طقس اليوم السبت:‏

‏١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٧ درجة، بقاعا بين ١٤ و٢٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٧ و٢٢ درجة. ‏
‏٢- الجو: قليل السحب
‏٣- الرياح: شمالية غربية الى شرقية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
‏٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪‏
‏٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ ‏hpa
‏٦- الرؤية تسوء محلياً
‏٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.‏

طقس اليومين المقبلين:‏

الاحد: مستقر نهارا وغائم جزئيا ويتقلب الطقس عصرا مع احتمال امطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٩ ‏و٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.‏

الاثنين: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال امطار محلية تترافق مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و٢٤ درجة ساحلا، ‏بين ٩ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س.‏

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