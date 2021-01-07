كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، بسحب مرتفعة صباحا، يتحول ظهرا الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع.

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، يتحول ظهرا الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار في درجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية من دون تعديل في المناطق الداخلية.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 15 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43.

– ساعة غروب الشمس: 16,46.