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كيف علقت الخارجية الأميركية على تخزين أسلحة في مطار بيروت؟

منذ 26 ثانية
مطار بيروت- ارشيف

مطار بيروت- ارشيف

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قالت الخارجية الأميركية، الاثنين، اننا “لا نريد أن نرى أي تصعيد إضافي بين إسرائيل وحزب الله”، معتبرة ان “تسوية الوضع في غزة سيساعد في التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل ولبنان”.

اضافت:” نواصل المباحثات بشأن سعينا لحل دبلوماسي في جنوب لبنان”.

ولفتت الخارجية الأميركية، الى أن “التقارير عن تخزين حزب الله أسلحة في مطار بيروت نأخذها على محمل الجد ولكن لا يمكننا تقييمها الآن”.

من جهة اخرى، قالت الخارجية الاميركية : “تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب سيكون له تداعيات سلبية وسنواصل فرض عقوبات لإضعاف آلة الحرب الروسية”.

وأردفت: “قلقون إزاء تعميق التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية”.

وأشارت الخارجية الأميركية الى أن “جزء من الأسلحة التي نقدمها لإسرائيل تستخدم في غزة ونزودها بقدرات للاستعداد لمواجهة تحديات أخرى مثل إيران”.

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