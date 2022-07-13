كيف علق وزير الطاقة وليد فياض على عدم تسمية ميقاتي له بالحكومة الجديدة؟

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ان موقف الحكومة العراقية دائما يكون إلى جانب لبنان وهم من يقررون تمديد الاتفاقية مع لبنان في اطارها الحالي، أو لتحويلها لتتناسب اكثر مع مصلحة الطرفين.

وأضاف فياض ان هدفه هو الحصول من الدول الشقيقة للبنان على كمية اكبر من الفيول ويمكن خلالها توزيع كهرباء اكثر على اللبنانيين ولو تطلب الأمر أن نرفع التعرفة.

وتابع، بهذه الحالة نستطيع ان نعطي المواطن كهرباء اقل كلفة من الموتورات ونستطيع ان نستوفي ان يكون لدينا عبر التعرفة والارادات مال لدفع الفيول او الجزء الأكبر منه، مشيراً إلى ان القرار النهائي سيكون للحكومة العراقية ورئيس الوزراء.

وأكد فياض انهم لديهم كل النية الصادقة للتعاون مع جميع الدول الصديقة للبنان، مشددا انه ليس هناك عرض واضح للتطبيق حتى الآن.

فياض لفت إلى ان موضوع رفع التعرفة لم يحدد بعد، معتبراً ان هذا هو الحل المستدامة للبنان وعلينا جميعا ان نسعى لتحقيقه.

وامتنع فياض عن التعليق على عدم تسمية ميقاتي له في الحكومة الجديد في سؤال لمراسل صوت بيروت انترناشونال قائلا: “الجميع يعرف سبب عدم تسميتي في الحكومة الجديدة”، رافضا ان يعلق على هذا الموضوع بأي كلمة.