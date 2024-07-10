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كيف علّق المخزومي على لقائه مع سفير بريطانيا؟

منذ ساعتين
النائب فؤاد مخزومي

النائب فؤاد مخزومي

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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة “إكس”: اللقاء مع سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول تخلله عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وخصوصًا الحرب في غزة وتداعياتها على الجنوب، وكيفية العمل على وقفها ومنع توسعها إلى بقية المناطق اللبنانية عبر تطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته ومن قبل كافة الأطراف. ناقشنا ملف رئاسة الجمهورية التي بات من الضروري إنجازها في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لتشكيل حكومة فاعلة تشرع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا، التي كانت ولا زالت حاضرة دائمًا في دعم لبنان وجيشه ومؤسساته العسكرية، عدا عن الدعم الذي تقدّمه لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها بلدنا”.

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