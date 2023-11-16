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كيف علّقت إدارة "فرنسبنك" على اقتحام فرع فردان؟!

منذ ساعة واحدة
مصرف فرنسبنك

مصرف فرنسبنك

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بعدما دخل المدعو عبد الله الحاج اليوم متسلّحًا بقنبلتين إلى مبنى “سنتر فردان 730” حيث يقع مصرف “فرنسبنك” – فرع فردان، كشف مصدر في إدارة المصرف المذكور لـ”المركزية” أن “الحاج دخل المبنى عنوةً مطالبًا بالحصول على مبلغ يناهز الـ3 آلاف دولار ومهدّدًا بتفجير قنبلتين كانتا في حوزته، إن لم يحصل على الأموال التي يطالب بها”.

ويوضح المصدر أن “الحاج لا يملك أي وديعة في المصرف أساسًا، إنما جاء يطالب بأموال متعلقة ببوليصة تأمين خاصة به، علمًا أنه سبق وسحب ما يفوق نصف رصيده منها وفق تعاميم مصرف لبنان، وبقي مبلغ 3 آلاف دولار لم يطالب يومًا بالحصول عليه من مصرفنا، فهو لو فعل ذلك مرة واحدة لما كانت إدارة المصرف رفضت تلبية طلبه إطلاقًا، إنما جاء اليوم يطالب بهذا المبلغ بقوّة السلاح.. ليس بهذا الأسلوب تُحصَّل الحقوق”.

ويؤكد المصدر أن “إدارة المصرف مستعدة للتواصل مع شركة التأمين المعنية لإيجاد حل لمشكلته وتلبية مطلبه، إنما ليس بهذه الطريقة التي لا تمت إلى أصول التعاطي بصلة.. فلم ولن نُقدم على سابقة بأن يقبض الزبائن أموالهم بالقنابل والتهديد بالسلاح”.

ويختم المصدر: إن إدارة المصرف ليست بعيدة عن الناس وهي حاضرة دائماً لمعالجة مشكلاتهم، لكن ليس بهذه الطريقة الهمجيّة، بل بالحوار العقلاني وفق الأنظمة والقوانين المرعيّة!

    المصدر :
  • المركزية

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