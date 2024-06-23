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كيف علّقت إسرائيل على فيديو تهديدي لحزب الله؟

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2024 8:35 صباحًا
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، بأن “فيديو الإعلام الحربي تضمن تهديداً رسمياً من حزب الله لمقر وزارة الأمن “وزارة الحرب” في “تل أبيب”.

وتابعت، “مجمع “هكريا” الذي أظهره فيديو حزب الله يضم مقار وزارة الأمن وهيئة الأركان والعديد من قيادات الأركان العسكرية العليا”.

واعتبرت وسائل الاعلام، انه “يمكن في فيديو الإعلام العسكري لحزب الله رؤية حيفا ومواقع أدخلها حزب الله إلى بنك أهدافه الجديد”.

وقالت: “بين الأهداف في فيديو حزب الله مرفأ أشدود ومصافي نفط في حيفا ومطار بن غوريون ومرفأ حيفا”.

وأوضحت، انه “بين الأهداف في فيديو حزب الله قاعدة أقمار صناعية عسكرية في منطقة “يهود”.

ورأت وسائل الإعلام، ان “الفيديو يتضمن أهدافاً حيوية استراتيجية وعسكرية في “إسرائيل”.

وختمت: “من بين أهداف حزب الله قاعدة أقمار صناعية عسكرية وقواعد عسكرية في منطقة “يهود” وأخرى في النقب والجليل”.

فقد نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية حزب الله، مقطع فيديو قصير عرض فيه مجموعة من اللقطات والصور الجوية التي تظهر على ما يبدو إحداثيات مواقع عسكرية وحيوية إسرائيلية.

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