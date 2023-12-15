كيف علّقت "التنمية والتحرير" على انسحاب "الحزب" من الجلسة التشريعية؟

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أننا “كنّا نتمنى استمرار الجلسة بعد المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش”.

وأضاف:” المسألة ليست إنجازات ولا بطولات، فالاستقرار في المؤسسة العسكرية أمر يهم كل اللبنانيين، لأن الجيش جيش كل اللبنانيين”.

وتابع : “نحن وحزب الله متفقون، والجيش اللبناني لكل اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله الذي تربطه علاقات قوية مع الجيش اللبناني”.

وعن خروج نواب “حزب الله” من الجلسة قال: “حزب الله عبّر عن موقف مبدئي بالنسبة له وليس له علاقة بالجيش وقائد الجيش”.