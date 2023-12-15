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كيف علّقت "التنمية والتحرير" على انسحاب "الحزب" من الجلسة التشريعية؟

منذ 12 دقيقة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، أننا “كنّا نتمنى استمرار الجلسة بعد المصادقة على قانون التمديد لقائد الجيش”.

وأضاف:” المسألة ليست إنجازات ولا بطولات، فالاستقرار في المؤسسة العسكرية أمر يهم كل اللبنانيين، لأن الجيش جيش كل اللبنانيين”.

وتابع : “نحن وحزب الله متفقون، والجيش اللبناني لكل اللبنانيين وعلى رأسهم حزب الله الذي تربطه علاقات قوية مع الجيش اللبناني”.

وعن خروج نواب “حزب الله” من الجلسة قال: “حزب الله عبّر عن موقف مبدئي بالنسبة له وليس له علاقة بالجيش وقائد الجيش”.

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