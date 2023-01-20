كيف علّقت نقابات الأفران على "شحّ القمح المدعوم"؟

أعلنت نقابات الأفران في بيان، “أن المعلومات الصادرة من بعض المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح المدعوم لديها هي معلومات مبالغ فيها، في الوقت الذي يصدر بيان عن وزير الاقتصاد أمين سلام بوجود قمح مدعوم لمدة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدولي”.

كما أكد النقيب ناصر سرور “أن نقابات الأفران في لبنان والأفران حريصة على تأمين الخبز للناس بكرامة، لذلك دائمًا تبدي النقابات استعدادها للتعاون مع الوزارة والمطاحن وخلية الأزمة والأجهزة”.

هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد نفت في بيان “الأخبار المضللة والأكاذيب المتناقلة في وسائل الاعلام والتي تهوّل على اللبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب. إن من يسوّق لهذه الأخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه”.

البيان أضاف: “ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ أشهر، يتم التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لأهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة ان تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها. لذا فان الوزارة مستمرة بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة المعنية. وقد نجحت الوزارة بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة ان الوزارة والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس لقمة عيش المواطن”.