كيف علّقت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي على مداهمة وزارة الصحة لأحد المستودعات الطبية؟

علّقت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، على مداهمة وزير الصحة لأحد مستودعات الأدوية في منطقة الحمرا في بيروت اليوم، مؤكدة أنه “لم يحصل أن سجلت أي شكوى علينا لناحية عدم تسليم المستلزمات الطبية، ومنذ سنة ونصف أطلقنا صرخة وقلنا أن المستلزمات في أزمة والشركات ما زالت تتحمل كلفة الفواتير”.

وأوضحت النقيبة مراحل استيراد البضاعة، فهي تصل إلى لبنان وتخزن في المستودعات وبعدها “ننتظر مصرف لبنان ليبت في فواتيرها”، ومنذ “شهر كانون الثاني الماضي كنا نسلم البضاعة وفق السعر المدعوم دون اي مشكلة لكن هناك فواتير كثيرة رفضت من المصرف، فما كان من النقابة إلا أن اتخذت قرارا بأن الفاتورة التي لم يبت بها بعد نعتبرها غير مدعومة، وقد بلغنا مستشاري وزير الصحة والمستشفيات بذلك”.

ولفتت عاصي إلى أن مأخذها على الوزير حمد حسن ناتج عن معرفته بهذه التفاصيل، معتبرة أن المداهمة التي حصلت في الحمرا هي تشهير بالشركات دون التحقق من أسباب تخزينها للمستلزمات الطبية.