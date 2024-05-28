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كيف علّق أحمد الخير على زيارة لودريان الى لبنان؟

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 7:33 مساءً
النائب أحمد الخير

النائب أحمد الخير

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أشار عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب أحمد الخير الى أن “زيارة جان ايف لودريان محاولة فرنسية متجددة ومشكورة، بالتنسيق مع أصدقاء لبنان في اللجنة الخماسية، لمحاولة مساعدة لبنان على الخروج من حالة إدمان الفراغ، والمزيد من حث الأفرقاء اللبنانيين على بذل ما يلزم من جهود لاقتناص الفرص التي قد تكون مواتية لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي”.

وقد التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والموفد الفرنسي جان ايف لودريان في السرايا.

وكان قد وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الموفد الفرنسي الخاص السيد جان ايف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين اللبنانين .

ويزور لودريان عند الساعة 5.15 عصر اليوم السراي، وعند العاشرة من قبل ظهر غد الاربعاء عين التينة.

وسيلتقي لودريان في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عند الخامسة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء 29 أيار الجاري.

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