كيف علّق الحشيمي على إجراء الامتحانات الرسمية لطلاب الجنوب؟

حيّا النائب بلال الحشيمي في بيان “الجهود الحثيثة المبذولة من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي وفريق العمل في الوزارة والتي أفضت إلى تحقيق إنجاز وطني في زمن المستحيل ومكنت طلاب لبنان من مختلف المناطق ورغم الظروف القاسية والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها الجنوب وكل لبنان من الخضوع للامتحانات الرسمية بأجواء مريحة نوعاً ما”.

وقال: “ما كانت هذه الامتحانات لتُجرى لولا إصرار الوزير الحلبي ودعم الحكومة له وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي”، منوها بـ “موقفه الحلبي المدعوم بتأييد الرئيس ميقاتي فيما خص قرار المضي في إجراء الامتحانات وتخطي الصعاب والعراقيل” .

وأثنى الحشيمي على “زيارة ميقاتي والوزير الحلبي للجنوب وتفقد أحوال الطلاب وأوضاعهم، متمنياً لطلاب لبنان التوفيق والتفوق لرفع اسم بلدهم عاليا”.