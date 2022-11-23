كيف علّق الرئيس ميقاتي على استمرار التعطيل في جلسات انتخاب الرئيس؟

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مدى أهمية موقع رئاسة الجمهورية في لبنان، معتبراً أن شغور هذا المنصب سيؤدي لعدم استكمال عمل المؤسسات.

وفي تصريح خاص لصوت بيروت إنترناشونال، صرح ميقاتي: “قلت البارحة في إحدى المناسبات، أنه دائماً يوجد عندنا غصة كبيرة، خاصة مع مرور ذكرى الاستقلال، والاستقلال غير مكتمل بعدم وجود رئيس للجمهورية”.

أضاف ميقاتي: “شئنا أم أبينا، كل من يقول أين صلاحيات رئيس الجمهورية وأن هذه الصلاحيات مقلصة، فنحن نرى اليوم شغور موقع رئيس الجمهورية، وهذا الموقع مهم جداً، ومن دونه لا يمكن استكمال المؤسسات، وعمل المؤسسات ضروري.

واعتبر ميقاتي أن انتخاب الرئيس من الخطوات الأساسية السريعة، وحث المجلس النيابي على انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن.

وتمنى ميقاتي ان يحصل هذا الأمر بسرعة، ليتم انتخاب رئيس جمهورية ومن ثم يتم تشكل حكومة جديد لإعطاء فترة سماح حتى يتمكن اللبناني من أخذ “نفس”، عسى أن تكون فرصة لإعادة انطلاقة هذا البلد.