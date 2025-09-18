كيف علّق الرئيس نواف سلام على التهديدات الإسرائيلية لجنوب لبنان؟

قال رئيس الحكومة نوّاف سلام، اليوم الخميس، بعد التهديدات الإسرائيلية لجنوب لبنان على منصة “إكس”: “رداً على التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باستهداف بلدات ميس الجبل، كفرتبنيت، ودبّين، وما رافقها من إنذارات عاجلة لإخلاء المنازل، يهمني ان اكرر إنّ الحكومة اللبنانية، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟”.

وأضاف “يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات، والإفراج عن الأسرى”.

فيما أصدر الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، انذاراً عاجلاً الى سكان مناطق في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”: “انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان.. سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة”.

