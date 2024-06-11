الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
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كيف علّق القصيفي على قرار جريدة "نداء الوطن" بوقف العمل فيها؟

منذ 8 دقائق
نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي

نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي

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أسف نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي لقرار إدارة جريدة “نداء الوطن” بوقف العمل فيها يوم الجمعة المقبل في 14 الجاري، بموجب مذكرة إدارية صدرت اليوم الثلاثاء بهذا الصدد.

وأضاف القصيفي: “على الرغم من أن إدارة الجريدة دعت الزميلات والزملاء والموظفين العاملين فيها الحضور لتسديد الرواتب والتعويضات، فإننا نتمنى أن تتناسب هذه التعويضات مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها هؤلاء ،خصوصاً بعد تدني سعر صرف العملة اللبنانية وتآكل القيمة الفعلية للرواتب، وأن مقارنة موضوعية بين ما كانت عليه الرواتب لدى انطلاقة الجريدة وواقعها اليوم، يدفعنا إلى المطالبة برفع قيمة التعويضات، واعتبار وقف العمل بمثابة صرف كيفي تضاف قيمته إلى التعويض. فالاجراء المتخذ كان موجعاً جداً للزميلات والزملاء والعاملين، خصوصا انه اتخذ في أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، وأن اي تعويض لا يساعد المصروفين على الثبات والعيش بكرامة حتى تدبر عمل جديد، لا قيمة له ولا يستحق أن يسمى تعويضا”.

وختم قائلا: “إن النقابة تقف إلى جانب الزميلات والزملاء في “نداء الوطن” وحريصة على نيلهم حقوقهم كاملة، وستواكب مرحلة ما بعد إقفال الجريدة معهم ومع إدارتها التي نتمنى عليها أن تتعامل مع هذا الملف بانصاف يتلاءم مع التضحيات التي بذلوها طوال فترة عملهم في الجريدة”.

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