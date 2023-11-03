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كيف علّق الكرملين على تقارير تزويد "حزب الله" بمنظومة دفاع جوي؟

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 12:45 مساءً
منظومة صواريخ أرض جو SA-22

منظومة صواريخ أرض جو SA-22

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نفى الكرملين اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية، تفيد بأن مجموعة “فاغنر” الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد “حزب الله” بمعدات دفاع جوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن فاغنر “بحكم الأمر الواقع” غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق أن شركة فاغنر قد توفر النظام لحزب الله.

فيما كشف شخصين مطلعين على المعلومات الاستخبارية لشبكة “سي إن إن” أن لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على تزويد حزب الله بنظام دفاع صاروخي روسي الصنع.

وقالت المصادر إن مجموعة فاغنر، التي تعمل في سوريا، تم تكليفها بتسليم منظومة صواريخ أرض جو SA-22.

ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليمه بالفعل أو أن ذلك قريب، وقالت المصادر إنّ روسيا قدمته في الأصل لتستخدمه الحكومة السورية.

وقال أحد المصادر إن الولايات المتحدة كانت تراقب الحركة الأخيرة للنظام، المعروف أيضًا باسم بانتسير.

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