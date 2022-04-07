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كيف علّق برّي على اتفاق الحكومة مع "صندوق النقد"؟

7 - أبريل - 2022
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صدر عن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي البيان الآتي:

اعتبر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن “الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي اليوم، يشكل انجازاً ايجابيا للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.

وفي بيان صادر عنه، قال بري: “انني، وبصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني اثمن هذا الإنجاز ونقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية”.

وأضاف: “يهمني في هذه اللحظة الدقيقة أن أعرب، باسمي وباسم المجلس النيابي عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين”.

وتابع: “كما اكدت دائما، لاسيما في الاجتماع الاخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي ،لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة”.

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