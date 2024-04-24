كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن “القوات الإسرائيلية قتلت نصف قادة حزب الله” في جنوب لبنان.

لكن مسؤول في “حزب الله” نفى هذه التعليقات الإسرائيلية، ووصفها بأنها “بلا قيمة على الإطلاق”، وبأن الهدف منها هو “رفع الروح المعنوية للإسرائيليين”.

وقال المسؤول في “حزب الله”: “إن الجماعة تنشر بانتظام صورا لمقاتليها الذين لقوا حتفهم في القتال وتفاصيل عن سيرتهم الذاتية”.

وأشار غالانت إلى أن “قوات الجيش الإسرائيلي مستمرّة في الهجوم على جنوب لبنان بالكامل وعلى مناطق أخرى من لبنان، ونتائج العمليات مذهلة للغاية”.

واغتالت إسرائيل قبل أيام القيادي في “حزب الله” حسين عزقول.