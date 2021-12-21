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كيف علّق شامل روكز على سقوط الطعن "العوني"؟

21 - ديسمبر - 2021
شامل روكز

شامل روكز

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غرّد النائب شامل روكز في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”:

“عدم بت المجلس الدستوري بالطعن وسريان حق اقتراع المغتربين لنواب دوائرهم هو انصاف للبنانيين جميعاً وتكريس للمساواة بين المقيمين والمغتربين… ويبقى الأهم إتمام الاستحقاق في التواريخ التي تحددها الجهات المخولة بذلك وفق الدستور”.

وأضاف روكز في تغريدة ثانية “مع الاشارة إلى أنّ أيار قد يكون موعداً أنسب لاتمام التحضيرات اللوجستية! ومع اقتراب الانتخابات، بات التحدي عند الشعب اللبناني ليكون صاحب الكلمة الفصل في قراراته، فيتخذ الخيارات الصحيحة لإعادة بناء وطن يليق به!”.

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