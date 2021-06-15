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كيف علّق مجلس الإنماء والإعمار على فيديو تلف منتجات حليب الاطفال؟

15 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2021 3:16 مساءً
مجلس الإنماء والإعمار

مجلس الإنماء والإعمار

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صدر عن مجلس الانماء والاعمار، البيان الآتي:

“عطفا على المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إتلاف كميات من حليب الأطفال المنتهية الصلاحية، يفيد مجلس الانماء والاعمار أنه تلقى بتواريخ 24/4/2019، و19/8/2019، و21/11/2019، و14/12/2020 كتبا من شركة فيفاسيتي ش.م.ل. سجل تجاري رقم /2038846/ ذات العنوان القائم في العقار رقم /898/ النقاش، تطلب بموجبها الموافقة على تلف كميات من حليب الأطفال ومواد أخرى منتهية الصلاحية، وذلك في منشآت معالجة النفايات التي يديرها مجلس الانماء والاعمار تمهيدا لطمر العوادم في المطمر الصحي.

وقد وافق مجلس الانماء والاعمار على طلبات هذه الشركة وأوعز إلى الاستشاري المشرف على عقود إدارة النفايات بإجراء اللازم، على أن تقوم الشركة صاحبة البضاعة المطلوب تلفها بنقلها وتفريغ الصناديق والعبوات بنفسها.

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