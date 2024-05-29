كيف علّق مطر على حادث وفاة طالبة بعد سقوطها من فجوة باص؟

سأل النائب إيهاب مطر، عبر منصة “إكس”: “أي موت هذا الذي أصاب الفتاة الصغيرة نسرين عز الدين، لتسقط من فجوة داخل باص مدرستها لتلقى حتفها دهسا؟”.

وأضاف: “إنها فاجعة لا تكفيها دموع العيون، بل الصراخ للمطالبة بمحاسبة كل من له علاقة بها. كفى أن يظل أولادنا ضحايا التقصير في كل ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم”.

وتابع: “قلبي مع أهل نسرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وفي السياق، توفيت الطالبة نسرين عز الدين (13 عاماً)، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لحادث باص كانت بداخله في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت المصادر المطلعة الى أن عز الدين تعرّضت لحادث سقوط من فجوة داخل الباص في أثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، جرّاء اهتراء في أرضية الباص العائد لإحدى المدارس في المدينة.

وأضافت أن الطالبة تعرضت للدهس عن طريق الخطأ من قبل سائق الباص نفسه وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.