الأربعاء 21 ذو القعدة 1445 ﻫ - 29 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف علّق مطر على حادث وفاة طالبة بعد سقوطها من فجوة باص؟

منذ 15 دقيقة
النائب إيهاب مطر

النائب إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

سأل النائب إيهاب مطر، عبر منصة “إكس”: “أي موت هذا الذي أصاب الفتاة الصغيرة نسرين عز الدين، لتسقط من فجوة داخل باص مدرستها لتلقى حتفها دهسا؟”.

وأضاف: “إنها فاجعة لا تكفيها دموع العيون، بل الصراخ للمطالبة بمحاسبة كل من له علاقة بها. كفى أن يظل أولادنا ضحايا التقصير في كل ما يتعلق بأمنهم وسلامتهم”.

وتابع: “قلبي مع أهل نسرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وفي السياق، توفيت الطالبة نسرين عز الدين (13 عاماً)، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لحادث باص كانت بداخله في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت المصادر المطلعة الى أن عز الدين تعرّضت لحادث سقوط من فجوة داخل الباص في أثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، جرّاء اهتراء في أرضية الباص العائد لإحدى المدارس في المدينة.

وأضافت أن الطالبة تعرضت للدهس عن طريق الخطأ من قبل سائق الباص نفسه وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    من سماء بعلبك.. إسرائيل تستهدف موقعاً عسكرياً لحزب الله في حمص
    وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام
    سلام يصدر توضيحاً حول المبادرة القطرية لانشاء معامل الكهرباء.. وهذا ما جاء فيه
    سمير جعجع
    جعجع بعد لقائه لودريان: على الموفد إنو يضلّ عاضض على جرحو

    الأكثر قراءة

    مطار بن غوريون
    غزة تحت النار
    دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!
    ما الذي قد يفعله الوشم في جسمك؟ دراسة جديدة ستصدمك!