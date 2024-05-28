كيف علّق نتنياهو من الحدود مع لبنان بشأن إعادة السكان إلى منازلهم؟

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح له من منطقة الحدود مع لبنان، الى “اننا ملتزمين بإعادة السكان سالمين إلى منازلهم”.

وفي سياقٍ متصل، استهدفت قذيفة مدفعية اسرائيلية المزارعين في سهل مرجعيون. كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية وادي حامول واطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية الثقيلة. وطال قصف مدفعي أطراف كفرحمام.

وسجل قصف اسرائيلي لأطراف راشيا الفخار مع تحليق للطيران الحربي فوق مزارع شبعا والعرقوب. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة مارون الراس التي تعرضت بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا ، تسببت باشعال حرائق في البلدة، وكان مصدر القصف المرابض الاسرائيلية المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

واستهدف الجيش الاسرائيلي ليلا، بالقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي منتصف الليل، على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة.

واستمر الجيش الاسرائيلي حتى صباح اليوم، في إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بالإضافة الى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وصولا الى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.

وأطلق قرابة الساعة السادسة صباحا، من مواقعه في رأس الناقورة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

وبسبب القصف المستمر جنوبا، يتعذر على أصحاب بساتين الموز والحمضيات، وبخاصة في سهل الناقورة وأطراف الحمرا و المنصوري، العمل في أرضهم.