كيف كان اليوم الأول من الامتحانات الرسمية في جبيل؟

توزّع ما يقارب الـ800 طالب من المدارس الخاصة والرسمية في قضاء جبيل على خمسة مراكز لخوض امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة في يومها الأول، والتي تستمر إلى الثلاثاء والخميس المقبل.

وتوزّعت هذه المراكز بين المدينة وبلدة عمشيت، أربعة في مدينة جبيل، واحد في مبنى الثانوية الرسمية وثلاثة على المدارس الرسمية في المدينة ومركز واحد في ثانوية عمشيت الرسمية.

وتمركز على مدخل كل مركز عنصران من قوى الامن الداخلي للتدقيق بالاوراق الثبوتية للطلاب واسماء مديري المراكز والمراقبين.

وتمت الامتحانات بشكل طبيعي وفي أجواء هادئة. وكانت المسابقات سهلة بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة ومقبولة بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية الذين لم تفتح أبواب ثانوياتهم إلا في الشهرين الأخيرين من العام الدراسي، باستثناء مسابقة الرياضيات التي أجمع جميع الطلاب على أنها صعبة والوقت الذي خصص لها لم يكن كافيًا.

فيما لم يسجّل غياب لا للطلاب ولا للمراقبين، لا بل في بعض المراكز كان هناك فائض من أساتذة المراقبة.