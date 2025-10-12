الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
كي لا تعود الحرب.. مسيرة إسرائيلية تحلق فوق النبطية الفوقا وتدعو لطرد "حزب الله"

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2025 7:47 مساءً
مسيرة إسرائيلية

واصل الجيش الاسرائيلي ممارساته الترهيبية والاستفزازية ضد الاهالي في منطقة النبطية من خلال ما تبثه محلقاته من عبارات تحريضية.

فبعدما عمدت مسيرة عصر اليوم الى التحليق فوق بلدة يحمر الشقيف وتحريضها ضد منسق تجمع ابناء القرى الجنوبية الحدودية المهندس طارق مزرعاني، عاودت محلقة مساء اليوم الى التحليق فوق بلدة النبطية الفوقا على علو متوسط وقامت ببث عبارات تحريضية وترهيبيبة بعودة الحرب على المنطقة.

ويدعو التسجيل الصّوتي الذي بثّته المسيّرة، الأهالي إلى طرد “حزب الله” من القرى كي لا تعود الحرب.

وبالتزامن يسجل تحليق مكثف للطيران المسير المعادي فوق العديد من البلدات في منطقة النبطية.

