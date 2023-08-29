"كي يبقى المطار بوابة لبنان للخارج".. قرارٌ جديد للمراقبين الجويّين!

قرّر المراقبون الجويون المجازون تأجيل جدولة عملهم كما كان مقررًا وبذل الجهود كافة للاستمرار بتأمين خدمات الملاحة الجوية في مطار بيروت على مدار الساعة بشكل أمن وسليم، “إحساسًا منهم بدورهم الوطني والمحوري في الإبقاء على المطار كبوابة لبنان للخارج”، وفق ما جاء في بيان.

وأكد المراقبون الجويون أن القرار جاء “إفساحًا بالمجال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت كما وعدنا، ومن أجل مبادرة الإيجابية بإيجابية، خصوصًا بعد تفهم وتقدير المعنيين لدور المراقب الجوي ودقة وأهمية عمله والمسؤوليات الملقاة على عاتقه”.

وتتمثل مطالب المراقبون الجوّيون بإصدار مرسوم التوظيف للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام ۲۰۱۸ لوظيفة معاون مراقب، حيث وضعه وزير الأشغال العامة والنقل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، والإسراع في تنفيذ وتمويل مشروع تدريب المعاونين مراقبين بعد إبلاغهم أنه تم مراسلة الجهات المعنية للبدء بالتدريب، كما الاستعانة بخدمات مراقبين مجازين بصورة موقتة إلى حين الانتهاء من فترة تدريب المعاونين مراقبين.