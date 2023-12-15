الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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لأسباب لم تُعرف بعد.. فرنسا تُرجئ زيارة ماكرون إلى لبنان!

منذ 11 دقيقة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لصحيفة “عكاظ” السعودية، عن تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، في الحادي والعشرين من شهر كانون الأوّل.

وأفادت المصادر بأن الزيارة التي كان يتم الترتيب لها إلى بيروت قبل العام الميلادي الجديد، تم تأجيلها لأسباب لم تعرف بعد، وتم إبلاغ المعنيين في لبنان بذلك.

وكان وفد يضم ضباطًا من قصر الإليزيه ومعهم دبلوماسيون من وزارة الخارجية الفرنسية، أجروا خلال الأيام القليلة الماضية كشفًا ميدانيًا لقصر الصنوبر، وصالة كبار الشخصيات في مطار رفيق الحريري الدولي الذي فتح لهذه الغاية، وتوجهوا إلى الجنوب اللبناني لإجراء كشف ميداني مماثل باعتبار أن الرئيس الفرنسي آت لزيارة الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار “اليونيفيل” لمناسبة الأعياد.

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